Bei Ramsau im Zillertal, genauer im Gemeindegebiet von Hainzenberg, ist in der Nacht von Montag auf Freitag ein 24-jähriger Mann beim Nachtrodeln gestürzt. Nach stundenlanger Suche musste er schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen werden.

Stundenlange Suche

Laut Polizei wollte der 24-jährge Tscheche mit einem Arbeitskollegen gegen 00:20 Uhr von einer Hütte in einem Skigebiet bei Hainzenberg mit dem Rodel ins Tal fahren. Zuvor sollen die beiden Männer Alkohol getrunke haben. Der vorausfahrende Arbeitskollege des Mannes kam gegen 00:40 Uhr bei der Talstation in Hainzenberg an. Nachdem der 24-Jährige einige Minuten später noch nicht angekommen war, meldete er dies in einem nahegelegenen Gasthaus. Eine Suche im umliegenden Bereich und im Bereich der Rodelbahn verlief negativ. Gegen 03:30 Uhr alarmierte der Gasthausbesitzer die Rettungskräfte.

Von Piste abgekommen

Mit Unterstützung der Bergrettung Zell am Ziller wurde schließlich gegen 04:00 Uhr eine Suchaktion eingeleitet. Gegen 05:30 Uhr meldete ein Hundeführer der Bergrettung Zell am Ziller, dass er den 24-jährigen Tschechen schwer verletzt etwa 30 Meter unterhalb der Skipiste/Talabfahrtspiste A1 aufgefunden habe. Aufgrund derzeitiger Erkenntnisse der Polizei dürfte der 24-Jährige im Kreuzungsbereich der Rodelabfahrt mit der Skipiste anstelle auf der beleuchteten Rodelbahn auf die unbeleuchtete Skipiste gekommen sein. Dort kam er dann von der Piste ab und stürzte ca. 30 Meter in das Waldgelände ab. Der Verletzte wurde von der Bergrettung geborgen und vom Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.