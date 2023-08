Am Donnerstag hat ein Baggerfahrer in Tannheim die dortigen Bergbahnen lahmgelegt. Der Mann hatte während Grabungsarbeiten ein Kabel beschädigt und so für einen Stromausfall gesorgt.

Der 63-jährige Baggerfahrer war laut Polizei in der Vilsalpseestraße in Tannheim mit Grabungsarbeiten beschäftigt. Um 14:42 Uhr beschädigte der dabei das Hauptstromkabel der dortigen Bergbahnen. Dadurch kam es zu einem Stromausfall bei einer Gondelbahn.

150 Fahrgäste in den Gondeln

Damit die knapp 150 Fahrgäste aus der Bahn aussteigen konnten, mussten die Betreiber auf Notbetrieb umstellen. Die knapp 250 Fahrgäste, die mit der Bahn ins Tal fahren wollten, wurden von Fahrzeugen der Bergrettung und der Freiwilligen Feuerwehren ins Tal gefahren. Der Transport dauerte bis ca. 17:00 Uhr.