Wegen mehrerer Straftaten muss sich ein Paar in Memmingen verantworten. Das hatte sich am Montag so heftig gestritten, dass die Polizei gerufen wurde.

Ein Paar hatte sich am Montag im Bereich Hallhof und Lammgasse in Memmingen heftig gestritten. Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, ging ein aggressiver Mann drohend auf die Polizisten zu. Die Beamten brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Doch davon war die Partnerin des Mannes gar nicht begeistert. Sie versuchte ihren Lebensgefährten zu befreien, beleidigte und bedrohte dabei die Polizisten.

Polizei muss Frau ins Krankenhaus bringen

Aufgrund ihres Verhaltens brachten die Polizisten sie ebenfalls zu Boden und fesselten sie. Dabei verletzten sich zwei Polizisten leicht. Die Beamten mussten die Frau aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes in ein Krankenhaus bringen.

Polizei ermittelt wegen mehrerer Straftaten

Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Straftaten unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung, fahrlässiger Körperverletzung und einer versuchten Gefangenenbefreiung.