Immenstadt: Zwei Männer streiten sich derart, dass einer den anderen in einen Stacheldrahtzaun schubst. Der Grund für den Streit? Kühe.

Der Vorfall passierte laut Polizei am Montagmorgen. Ein 81-jähriger Autofahrer fuhr in Immenstadt einen Feldweg entlang. Jedoch kam er dabei wohl nur langsam voran. Ihm liefen nämlich immer wieder Kühe vor die Motorhaube. Dem 81-Jährigen wurde es zu viel. Er sprach den Eigentümer der Tiere darauf an.

Männer streiten in Immenstadt wegen Kühen

Statt einem friedlichen Austausch, entwickelte sich zwischen den beiden Männern ein Streit. Offenbar wollte der Eigentümer der Kühe nicht einsehen, dass die Tiere auf dem Feldweg für den Autofahrer ein Problem darstellten.

Mann schubst Senior in Stacheldrahtzaun

Letztendlich eskalierte der Streit. Der Eigentümer beleidigte den älteren Herrn und schubste den 81-Jährigen sogar in einen Stacheldrahtzaun. Der Senior erlitt dabei Verletzungen. Den Eigentümer der Kühe erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und eine wegen Beleidigung, teilt die Polizei mit.