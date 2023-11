Zu einer Schlägerei kam es am Dienstag in einem Hotel in Bad Wörishofen. Weil ein Mann die Autos anderer Hotelgäste eingeparkt hatte, entwickelte sich ein Streit, der eskalierte.

Autos vor Bad Wörishofener Hotel eingeparkt: Hotelgäste beschädigen Auto

Aufeinander eingeschlagen haben am Dienstagabend mehrere Gäste in einem Hotel in Bad Wörishofen, berichtet die Polizei. Auslöser dafür war ein falsch geparktes Auto. Ein Hotelgast soll mit seinem Pkw die Autos anderer Gäste eingeparkt haben. Diese regten sich derart darüber auf, dass sie das Auto des "Falschparkers" beschädigten, so die Polizei.

Mann geht mit Baseballschläger auf Hotelgäste los

Daraufhin eskalierte die Situation: Der "Falschparker" prügelte sich mit vier anderen Gästen. Dabei griff er zu einem Baseballschläger und ging damit auf die Gäste los, die sein Auto beschädigt hatten.

Bei der Schlägerei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Beteiligten erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.