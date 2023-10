Ein Streit zwischen mehreren Erwachsenen ist am Sonntagmorgen vor einer Diskothek in Kempten eskaliert. Dabei wurde ein Mann verletzt.

Mehrere Erwachsene gerieten nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr vor einer Diskothek in der Memminger Straße in Kempten in Streit. Ein bislang unbekannter Mann stieß dabei einen 37-Jährigen Mann so heftig, dass dieser stürzte. Der Mann zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei fahndete im Umkreis des Clubs nach dem Täter, doch ohne Erfolg. Die Polizei Kempten sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0831/99092141 wenden.