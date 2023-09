In Günzburg haben sich am Sonntagmorgen mehrere Taxifahrer in die Haare bekommen. Der Streit endete blutig.

In Günzburg ist am Sonntagmorgen ein Streit unter Taxifahrern eskaliert. Laut der Polizei hatte ein 31-jähriger Taxifahrer telefonisch einen Auftrag erhalten und wechselte daraufhin von seinem PKW auf ein Großraumtaxi. Im Anschluss fuhr er an dem Taxistand und an den wartenden Kollegen vorbei. Ein 41-jähriger Taxifahrer ging daraufhin davon aus, dass sich der 31-Jährige vordrängeln wollte.

Taxifahrer wird von Kollegen beleidigt und geschlagen

Der 41-jährige Mann informierte seinen Chef. Dieser kam nun ebenfalls zu dem Taxistand, woraufhin ein Streit zwischen den drei Männern entstand. Dabei wurde der 31-Jährige zunächst beleidigt und erhielt dann noch einen Schlag ins Gesicht. Das Ergebnis: Eine blutende Wunde und Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen den 48-jährigen Taxi-Chef und seinen 41-jährigen Mitarbeiter.