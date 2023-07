In Ulm hat ein 24-jähriger Mann absichtlich einen Kontrahenten mit dem Auto überfahren. Er sitzt nun in Haft.

Am Montagabend um 22:15 Uhr hat ein 24-jähriger Mann in Ehingen einen 30-Jährigen absichtlich überfahren. Wie die Polizei Ulm mitteilt, befand sich das 30-jährige Opfer mit zwei weiteren Personen auf einem Parkplatz in der Albert-Einstein-Straße. Der 24-Jährige soll dabei dann gezielt und mit hoher Geschwindigkeit auf den 30-Jährigen zugefahren sein. Der 30-Jährige sei daraufhin von dem BMW erfasst und über das Fahrzeug geschleudert worden. Er habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizei weiter.

Nach versuchtem Tötungsdelikt in Ehingen: Täter stellt sich der Polizei

Der Täter flüchtete zunächst, stellte sich kurz darauf aber bei der Polizei in Ehingen. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizei sind Streitigkeiten zwischen zwei Familien der Grund für die Tat des 24-Jährigen. Der 24-jährige Autofahrer wurde am Dienstag einem Haftrichter am Amtsgericht Ulm vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der 24-jährige mutmaßliche Täter sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt.