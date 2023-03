Sie teilten sich nach einer Partynacht ein Taxi Richtug Kempten, doch als es ums Bezahlen ging, eskalierte die Situation: Ein Mann hat in der Nacht auf Samstag einen 29-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Ein 29-Jähriger wollte nach einer Party in Werdenstein Richtung Kempten fahren und bestellte sich deshalb ein Taxi. Diese Gelegenheit nutzten zwei Männer, die in Richtung Sonthofen wollten. Alle drei stiegen in das Taxi, doch als es ums Bezahlen ging, gerieten sie in Streit. Der wurde so heftig, dass der Taxifahrer auf Höhe des Kalvarienberges anhielt. Schließlich eskalierte die Situation: Einer der Fahrgäste holte plötzlich aus und schlug dem 29-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verlagerte sich der Streit nach draußen, wo es zwischen den Fahrgästen zu einem Gerangel kam.

Polizei sucht Zeugen

Als der 29-Jährige anschließend nach Kempten fuhr, stellte er fest, dass sein Handy bei der Auseinandersetzung verloren gegangen war.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 08323/96100 bei der Polizei Immenstadt zu melden.