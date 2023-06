In Lindau hat eine 56-jährige Frau ihre 24-jährige Mitbewohnerin geschlagen. Grund war wohl ein Streit über die Nutzung der gemeinsamen Terasse.

Wie die Polizei berichtet, kam es am Donnerstagabend, gegen 20:00 Uhr, zu einer tätlichen Auseinandersetzung auf einer Terrasse in der Linggstraße in Lindau. Dort griff eine 56-jährige Anwohnerin eine 24-jährige Mitbewohnerin an.

Mitbewohnerin in Lindau wegen Nutzung der Terrasse geschlagen

Die 56-Jährige drückte die 24-Jährige auf einer Terrasse zu Boden und schlug ihr obendrein mit einem bisher unbekannten Gegenstand auf den Hinterkopf. Grund der Auseinandersetzung dürften wohl Unstimmigkeiten bezüglich der Nutzung der gemeinsamen Terrasse gewesen sein, wie die Polizei mitteilt. Die 24-Jährige erlitt durch den Angriff Schmerzen am Hinterkopf und an beiden Knien. Die Polizei Lindau hat ein Ermittlungsverfahren gegen die 56-jährige wegen Körperverletzung eingeleitet.