Vollkommen ausgerastet ist in der Nacht auf Samstag eine Frau in einer Tankstelle in Lindau. Sie randalierte und warf eine Sektflasche nach einer Angestellten.

In der Nacht auf Samstag betrat gegen 02:45 Uhr eine 35-jährige Lindauerin den Shop einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße in Lindau. Dort geriet sie mit der 33-jährigen Tankstellenangestellten in Streit. Der nahm schließlich solche Ausmaße an, dass die 33-Jährige von ihrem Hausrecht Gebrauch machte und die Kundin aus dem Shop verwies, berichtet die Polizei.

Frau wirft mit Sektflasche nach Tankstellenmitarbeiterin in Lindau

Doch das passte der 35-Jährigen offenbar gar nicht. Sie machte ihrem Ärger Luft, in dem sie mehrere Verkaufsregale abräumte. Doch damit nicht genug. Anschließend griff sie auch noch nach einer Sektflasche und warf sie nach der Angestellten.

35-Jährige beleidigt Tankstellenmitarbeiterin in Lindau mit üblen Ausdrücken

Die 33-Jährige hatte Glück im Unglück. Sie wurde von der Sektflasche nicht getroffen. Für die Tankstellenmitarbeiterin war damit aber das Maß voll. Sie setzte einen Notruf ab. Nachdem die Polizei an der Tankstelle in Lindau eingetroffen war, versuchten die Beamten die laut Polizeibericht "sehr emotional aufgeladene Situation" zu entschärfen. Doch Erfolg hatten sie damit keinen. Die 35-Jährige ließ sich einfach nicht beruhigen und beschimpfte die Tankstellenangestellte mit den übelsten Ausdrücken.

Stark betrunkene Frau wehrt sich mit Schlägen und Tritten gegen Polizisten

Die Frau, die sehr stark alkoholisiert war, verhielt sich auch gegenüber den Polizisten sehr aggressiv. Weil die 35-Jährige nach Angaben der Beamten überhaupt nicht kooperierte und sich mit Schlägen und Fußtritten vehement gegen die Polizisten wehrte, musste sie die Beamten schließlich zur Polizeiinspektion Lindau begleiten. Dort musste die 35-Jährige in die Arrestzelle.

Für diese Ausraster muss sich die Frau nun verantworten. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen sie aufgenommen.