Heftig in Streit geraten sind am Donnerstag zwei Männer vor einer Schule in Neu-Ulm. Einer der beiden versuchte, seinen Kontrahenten aus dem Auto zu ziehen. Als das nicht gelang, verfolgte er ihn.

Am Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr gerieten zwei Männer vor einer Schule in der Schießhausallee in Neu-Ulm in Streit. Der schaukelte sich soweit auf, dass der 35-Jährige versuchte den 33-jährigen aus seinem Auto zu ziehen. Dabei beleidigte er ihn. Als der 33-jährige Mann sich lösen konnte und weiterfuhr, überholte der 35-Jährige ihn mit seinem Fahrzeug, bremste ihn aus und versuchte, den 33-Jährigen erneut aus seinem Auto herauszuziehen.

Polizei in Neu-Ulm ermittelt und sucht nach Zeugen

Als ihm das wieder nicht gelang, schlug der 35-jährige Mann mehrfach gegen das Fenster des 33-Jährigen, ehe er davonfuhr. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt nun in dem Fall. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/80130 melden.