Zu einem skurrilen Ehestreit wurde die Polizei am Montag in Marktoberdorf gerufen. Aus Eifersucht schlug eine Seniorin (81) ihre Nachbarin (53) mit einem Dildo.

Den Ehestreit in Marktoberdorf löste eine eigentlich nett gemeinte Aktion aus. Eine 53-jährige Frau holte nämlich am Montag ihren 82-jährigen Nachbarn aus dem Krankenhaus ab. Doch diese Nachbarschaftshilfe bekam die 81-jährige Ehefrau des Mannes völlig in den falschen Hals.

Seniorin rastet in Marktoberdorf wegen vermeintlich jüngerer Nebenbuhlerin aus

Als der Senior zu Hause eintraf, geriet die 81-Jährige über die vermeintlich jüngere Nebenbuhlerin derart in Rage, dass sie der 53-Jährigen mit einem Gummidildo auf den Arm schlug, berichtet die Polizei. Anschließend nahm die Seniorin ihrem Ehemann den Wohnungsschlüssel ab.

Einer Polizeistreife gelang es anschließend, die Gemüter wieder zu beruhigen. "Verletzt wurde glücklicherweise niemand", heißt es dazu im Polizeibericht.