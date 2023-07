In Beckstetten, einem Gemeindeteil von Jengen, ist am Mittwoch ein Streit eskaliert. Am Ende griff eine 40-Jährige ihre 57-jährige Kontrahentin mit heißem Wasser an.

Am Mittwochabend endete in Beckstetten eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen mit einer gefährlichen Körperverletzung. Eine der Frauen musste anschließend ins Krankenhaus.

Streit in Beckstetten: Frau übergießt andere Frau mit heißem Wasser

Zwischen den beiden Frauen im Alter von 40 und 57 Jahren war laut Polizei ein Streit ausgebrochen. Der eskalierte dann offenbar so sehr, dass die jüngere Frau ihre ältere Kontrahentin mit heißem Wasser übergoss. Die 40-Jährige schüttete der 57-Jährigen das heiße Wasser einfach über den Oberkörper.

Frau (57) muss im Krankenhaus behandelt werden

Die 57-Jährige musste danach behandelt werden. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Grund für den Streit ist laut Polizei noch nicht bekannt.