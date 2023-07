Nach einen Streit hat ein unbekannter Mann eine Frau in Günzburg mit Steinen beworfen. Die Polizei sucht den Täter jetzt.

Am Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr ist eine 54-jährige Frau mit einem noch unbekannten Mann in der Bahnhofstraße in Streit geraten. Als die Frau den Streit beenden wollte und den Mann zum Gehen aufforderte sei der Streit eskaliert, so die Polizei.

Streit in Günzburg: Täter wirft mit Steinen

Der Täter hatte sich nach dem Streit zunächst entfernt. Wenige Augenblicke später drehte er sich aber um und bewarf die 54-Jährige mit Steinen. Dabei ging auch die Fensterscheibe eines Wettbüros zu Bruch. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Steinwurf in Günzburg: Polizei sucht Zeugen

Laut der Polizei handelte es sich bei dem Steinewerfer um einen etwa 60 bis 70 Jahre alten Mann mit weißen Haaren. Mögliche Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Günzburg melden. Die Telefonnummer lautet 08221/919-0.