Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Laupheim, nachdem in einer Gemeinschaftsunterkunft ein Streit zwischen drei Männern eskaliert ist.

Streit zwischen drei Männer in Gemeinschaftsunterkunft in Laupheim eskaliert

Für zwei von ihnen endete der Dienstagabend im Krankenhaus, für einen in Polizeigewahrsam, berichtet die Polizei. Am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Streit in der Straße Wendelinsgrube in Laupheim (Landkreis Biberach in Baden-Württemberg). Drei Männer im Alter von 22, 32 und 51 Jahren waren im Flur einer Gemeinschaftsunterkunft in Streit geraten, der schließlich eskalierte.

Ein 51-Jähriger soll dabei auf einen 22-Jährigen eingeschlagen haben. An der Schlägerei waren auch ein 32-Jähriger und ein 54-Jähriger beteiligt. Der 54-Jährige kam dem 22-Jährigen zu Hilfe und soll dabei wohl auch angegriffen worden sein.

Angreifer flüchten nach der Schlägerei in Gemeinschaftsunterkunft in Laupheim

Nach der Schlägerei flüchteten die beiden 32- und 51-jährigen Angreifer. Die Polizei nahm sie jedoch wenig später in unmittelbarer Nähe fest.

Drei der Beteiligten wurden bei der Prügelei verletzt. Zwei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Während der 54-Jährige leicht verletzt wurde, mussten der 22-Jährige und der 51-Jährige die Nacht im Krankenhaus verbringen.

Polizei Laupheim ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Der 32-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Er und der 51-Jährige standen laut Polizei erheblich unter Alkoholeinwirkung. Warum die Kontrahenten in Streit geraten sind und wie die Schlägerei ablief, versucht die Polizei nun herauszufinden. Die Polizei Laupheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Laupheim ist mit 22.863 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) die zweitgrößte Stadt im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg. Sie liegt im Norden des Kreisgebiets, bildet ein Mittelzentrum in Oberschwaben und gehört zur Region Donau-Iller.