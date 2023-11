In einer Gaststätte in Wangen hat ein Unbekannter zwei Menschen mit einer Bierflasche verletzt. Ein Streit zwischen mehreren Gästen war aus dem Ruder gelaufen.

In einer Gaststätte in der Webergasse sind am Sonntag gegen 01:00 Uhr zwei bislang unbekannte Täter in Begleitung zweier Frauen im Bereich der Spielautomaten zunächst mit einem 55-Jährigen in Streit geraten. In dessen Verlauf schlug einer der Unbekannten seinem Opfer eine Bierflasche auf den Kopf. Anschließend brach der Polizei zufolge in der Gaststätte ein Tumult aus.

Rettungsdienst versorgt Opfer

Während des Chaos hat vermutlich derselbe Täter einem 30-Jährigen eine Flasche auf den Kopf geschlagen und eine weitere Flasche in den Gastraum geworfen. Diese verfehlte glücklicherweise ihr Ziel. Die beiden Opfer wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Polizei sucht mit Beschreibung nach den Tätern

Die zwei Täter sowie deren beiden Begleiterinnen verließen bereits vor Eintreffen der Polizei das Lokal, eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Telefonnummer 07522/984-0 um Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern. Beide werden als etwa Anfang 20 Jahre alt beschrieben. Einer der Täter soll eine schwarze Jacke, der andere eine auffällig weiße Daunenjacke getragen haben.