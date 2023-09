In Füssen ist ein Streit unter Nachbarn dermaßen ausgeartet, dass eine Frau eine Wohnungstüre einschlug. Am Ende verbrachte sie die Nacht in einer Zelle.

Zu dem Streit gekommen war es laut Polizei am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Füssen. Der Streit zwischen zwei Bewohnern schaukelte sich offenbar derart hoch, dass eine 44-jährige Frau die Wohnungstüre ihres Nachbarn einschlug.

Nach Streit in Füssen - Frau verbringt die Nacht in einer Zelle

Danach rückte die Polizei an. Doch die 44-jährige Frau ließ sich auch von den Beamten nicht belehren, oder zur Ruhe bringen. Um zu verhindern, dass die Frau noch weitere Straftaten begeht, blieb den Polizisten nichts anderes übrig, als sie mit zu nehmen. Sie verbrachte die Nacht in einer Zelle. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.