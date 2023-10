In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Mann einen Busfahrer in Illertissen angegriffen und verletzt. Zuvor geriet ein Streit mit einem weiblichen Fahrgast außer Kontrolle.

Der Bus fuhr gegen 02:30 Uhr vom Bahnhof Illertissen nach Jedesheim. Im Bus kam es zunächst in Jedesheim zu einem Streit zwischen den Fahrgästen und dem Busfahrer, weil eine Mitfahrerin der Polizei zufolge an ihrer Wohnadresse und nicht an der Bushaltestelle aussteigen wollte. Da dies nicht möglich war, wurde der Busfahrer von einer Frau beleidigt.

Außerplanmäßiger Halt wegen Streit

Die Frau war etwa 45 bis 50 Jahre alt, ca. 160 bis 165 cm groß, hatte sehr hellblonde, vermutlich gefärbte schulterlange Haare. Nachdem andere Fahrgäste sich in den Streit einmischten, hielt der Bus schließlich außerplanmäßig in der Brunnenstraße an und ließ die Fahrgäste aussteigen. Ein Mann zeigte dann noch den Mittelfinger gegenüber einem Begleitbusfahrer.

Mann attackiert Begleitbusfahrer

Kurz darauf griff der Mann den Begleitbusfahrer körperlich an und verletzte ihn. Der Mann soll laut Polizei etwa 50 bis 55 Jahre alt, und etwa 175 cm groß gewesen sein. Er hatte graue Haare und einen kurzrasierten grauen Vollbart. Er habe eine gepflegte Erscheinung und Kleidung gehabt und hatte eine sonnengebräunte Haut.

Polizei sucht Zeugen

Ein Zeuge, im Alter von ca. 35 bis 40 Jahren, ca. 180 groß und von kräftiger Statur, konnte den Angreifer vor weiteren Schlägen abhalten. In dem Bus waren zwei Männer und vier Frauen als Fahrgäste. Die Polizei Illertissen sucht zur Aufklärung des Sachverhalts Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 07303/96510 zu melden.