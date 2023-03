Heftig aneinandergeraten sind am Sonntagnachmittag zwei Pferdebesitzerinnen in Ettringen. Der Streit der beiden eskalierte laut Polizei schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Die beiden Frauen gingen mit Händen und Füßen aufeinander los. Dabei wurde sowohl die 37-Jährige als auch die 39-Jährige leicht verletzt. Weil sie nach Angaben der Polizei widersprüchliche Angaben zu dem Vorfall machten, erwarten nun beide Anzeigen wegen Körperverletzung.