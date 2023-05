Zuerst zündete er eine Papiertonne an, dann schüttete er Diesel ums Haus aus: In Aulendorf wollte ein Mann ein Einfamilienhaus anzünden.

Tatverdächtiger setzt zunächst Papiertonne in Brand

Aufgrund des dringenden Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung musste am Freitag ein 51-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann wegen eines privaten Streits versucht, am Samstag, 13. Mai, ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet von Aulendorf anzuzünden. Dafür setzte er eine Papiertonne in Brand, die unmittelbar an dem Wohnhaus unter einem Carport stand. Passanten entdeckten das Feuer aber noch rechtzeitig. Es wurde gelöscht, sodass die Flammen nicht auf das Wohnhaus übergriffen.

Mann soll Diesel um Haus herum ausgeschüttet haben - doch Plan scheitert erneut

Doch damit wollte sich der 51-Jährige aber offenbar nicht abfinden. Am vergangenen Mittwoch, 17. Mai, steuerte der Tatverdächtige erneut das Haus an. Er soll an mehreren Stellen um das Haus herum Diesel ausgeschüttet haben. Doch er kam nicht mehr dazu, den Kraftstoff anzuzünden, weil die 35-jährige Hausbewohnerin ihn noch rechtzeitig erwischte.

Kriminalpolizei Ravensburg ermittelt schnell Tatverdächtigen

Das Kriminalkommissariat Ravensburg leitete Ermittlungen wegen Brandstiftung ein. Den Beamten gelang es schnell, den 51-jährigen Tatverdächtige zu ermitteln. Die Polizisten nahmen ihm am Freitag fest und führten ihn dem Amtsgericht Ravensburg vor. Dort wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen, der sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Sollte sich der Tatverdacht der schweren Brandstiftung erhärten, droht dem Mann eine Gefängnisstrafe. Denn die schwere Brandstiftung ist ein Verbrechen und wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren bestraft, mindestens jedoch mit einem Jahr Freiheitsstrafe. Je nachdem, ob dem Täter eine positive Sozialprognose zu stellen ist, kann die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden.