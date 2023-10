Ein Streit zwischen einem Mann und zwei Frauen ist am Mittwoch auf der Wildmoosalm bei Telfs (Tirol) ausgeartet. Die Frauen bewarfen den Mann mit ihren Biergläsern.

Der Mann war nach Informationen der Polizei zusammen mit zwei Bekannten auf der Wildmoosalm bei Telfs (Bezirk Innsbruck-Land in Tirol) zu Gast. Dort kam er mit zwei Frauen ins Gespräch. Das eigentlich harmlose Gespräch entwickelte sich allerdings zum Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Die Frauen bewarfen den Mann jeweils mit ihren Biergläsern. Ein Glas traf den 55-Jährigen an der Schulter, das andere im Gesicht.

Mann erleidet Schnittverletzungen im Gesicht

Der Mann zog sich bei der Attacke Schnittverletzungen im Gesicht zu. Nachdem ihn der Notarzt versorgt hatte, brachte ihn der Rettungshubschrauber "Martin 2" in das Krankenhaus nach Zams.

Polizei sucht nach Zeugen

Die beiden Frauen verließen nach dem Vorfall die Alm. Die Polizei fahndete zwar sofort nach ihnen, allerdings erfolglos. Deshalb sucht die Polizei Seeefeld nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich an die Beamten unter der Telefonnummer 0043(0)59133/7124 wenden.

Zeugen beschrieben die beiden Frauen folgendermaßen:

ca. 27 bis 35 Jahre alt

südländischer Typ

schuterlanges, schwarzes Haar

Sie waren als Touristen in Begleitung von ca. zwölf Frauen und drei Kleinkindern unterwegs