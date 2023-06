Beim Anstellen in einer Warteschlange sind zwei Gruppen in einem Freizeitpark in Rammingen in Streit geraten. Drei Frauen mussten den Park verlassen.

Besuchergruppen geraten in Freizeitpark in Rammingen in Streit

Drei Frauen im Alter von 18 bis 24 Jahren sind am Mittwochnachmittag in einem Freizeitpark in Rammingen (Landkreis Unterallgäu) mit einer anderen Gruppe aneinander geraten, berichtet die Polizei. Auslöser dafür waren Streitereien beim Anstellen in der Warteschlange. Weil die Situation zu eskalieren drohte, schritten zwei Busfahrer ein, die die Besuchergruppen begleiteten, und trennten die Gruppen.

Frauen wollen der anderen Gruppe eine Abreibung verpassen

Weil die jungen Frauen offenbar ankündigten, der anderen Gruppe eine „Abreibung“ verpassen zu wollen, verständigten die Busfahrer einen Angestellten des Freizeitparks. Der verwies die jungen Frauen aus dem Park.

Junge Frauen müssen den Freizeitpark verlassen - Angestellter soll Frauen beleidigt und verletzt haben

Doch eine 18-Jährige wollte sich das offenbar nicht bieten lassen. Sie soll den Mann beleidigt haben. Als der 50-Jährige die jungen Frauen daraufhin zwangsweise aus dem Park brachte, soll er laut den Frauen die 18-Jährige beleidigt und eine 19-Jährige verletzt haben.

Nun ermittelt die Polizei in dem Fall. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 melden.