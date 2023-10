Bei der Montagsdemo am Residenzplatz in Kempten haben sich Teilnehmer mit zwei Kindern gestritten. Am Ende klauten die Kinder den Teilnehmern eine Israel-Flagge.

Am Rande der Versammlung am Montagabend im Bereich des Residenzplatzes in Kempten kam es laut Polizei gegen 18 Uhr zu einem Streitgespräch zwischen Teilnehmern und zwei Kindern. Eines der Kinder nahm während diesem Streit eine israelische Landesflagge unberechtigt an sich, die die Demo-Teilnehmer als Kundgebungsmittel dabei hatten.

Kinder flüchten und lassen Flagge im Stadtpark liegen

Die Kinder flüchteten mit der Flagge in Richtung Stadtpark, eines der Kinder fuhr mit einem E-Scooter. Die Flagge wurde kurz darauf im Stadtpark gefunden. Sie war unbeschädigt.

Polizei erwischt Person, die vermutlich damit zu tun hatte

Die Polizei erwischte später im Rahmen der eingeleiteten Fahndung eine Person, die möglicherweise an der Tat beteiligt war beziehungsweise sachdienliche Hinweise zu anderen Tatbeteiligten machen kann. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Kempten geführt.