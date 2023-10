Auf einem Spielplatz in Sonthofen hat ein Mann zwei Kinder attackiert. Vorausgegangen war wohl ein Streit zwischen seinem Sohn und drei weiteren Kindern.

Auf einem Spielplatz im Tannwäldchen in Sonthofen ist am Samstagnachmittag ein Streit zwischen Kindern eskaliert. Laut der Polizeiinspektion Sonthofen war es zwischen einem Kind und drei weiteren Buben zu einem verbalen Streit gekommen. Daraufhin schritt der Vater eines der Kinder ein und schubste einen achtjährigen Jungen gegen einen Baum und einen 9-jährigen Jungen in einen Busch. Einem 11-jährigen Buben drohte der 42-Jährige zudem Schläge an.

Streit auf Spielplatz in Sonthofen: Mann verletzt Jungen leicht

Bei der Attacke wurde einer der Jungen leicht verletzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise durch Zeugen des Zwischenfalls. Diese sollen sich mit der Polizeiinspektion Sonthofen in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet 08321/6635-0.