In Streit geraten sind zwei Männer am Dienstag in Lindau, weil einer mit seinem Auto den Landungssteg in Bad Schachen blockierte. Dabei wurde ein Mann verletzt.

Weil der Landungssteg im Lindauer Stadtteil Bad Schachen beim letzten Sturm beschädigt worden war, wollte ein 62-Jähriger ein Badehaus ausräumen. Deshalb fuhr er mit seinem Auto samt Anhänger auf den Steg.

Mann leert Eimer Wasser nach Kontrahenten aus - dieser schlägt mit Eimer zu

Ein 66-Jähriger kam daraufhin mit seinem Fahrrad nicht mehr durch. Er geriet deshalb mit dem 62-Jährigen in Streit, der schließlich eskalierte. Der 62-Jährige leerte zunächst einen Eimer mit Wasser in Richtung des 66-Jährigen aus. Der 66-Jährige nahm ihm daraufhin den Eimer ab und schlug damit seinen Kontrahenten. Der erlitt dabei Schürfwunden am Unterarm.

Der 62-Jährige wandte sich anschließend an die Polizei und meldete den Vorfall. Die Beamten ermitteln jetzt gegen den 66-Jährigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung.