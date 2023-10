Es sollte ein schönes Fest werden, doch das endete mit einem Polizeieinsatz. In Immenstadt schlug ein Mann bei einer Geburtstagsfeier mit einem Stock zu.

Ein 45-jähriger Mann geriet in der Nacht auf Montag bei einer Geburtstagsfeier in Immenstadt mit einem 32-jährigen Mann in Streit, berichtet die Polizei. Der schaukelte sich derart hoch, dass der 32-Jährige aufgefordert wurde, die Wohnung des 45-Jährigen zu verlassen. Der genaue Grund für den Rauswurf ist laut Polizei noch unklar. Weil sich der 32-Jährige jedoch weigerte, die Wohnung zu verlassen, soll der 45-Jährige zum Stock gegriffen und seinen Kontrahenten damit geschlagen haben. Der 32-Jährige erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf.

Körperverletzung auf Geburtstagsfeier in Immenstadt - Polizei ermittelt

Als die Polizei vor Ort eintraf, standen die Männer im Hausflur. Beide waren nach Angaben der Polizei deutlich alkoholisiert. Der Rettungsdienst brachte den 32-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus Immenstadt. Wie genau die Tat abgelaufen ist, muss die Polizei erst noch ermitteln. Die Beamten leiteten gegen den 45-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Gegen den 32-jährigen besteht der Verdacht des Hausfriedensbruch.