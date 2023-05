Statt guter Laune und ausgelassener Stimmung gab es am Vatertag in Dösingen (Ostallgäu) gleich Körperverletzungdelikte.

Die beiden Täter, bzw. Opfer feierten am gestrigen Vatertag im Espachweg in Dösingen (Gemeinde Westendorf) den Vatertag. Gegen Abend gerieten die 30, bzw. 38 Jahre alten Männer miteinander in Streit. Der 38-jährige Mann schlug seinem jüngeren Kontrahenten daraufhin mit der Faust ins Gesicht, berichtet die Polizei.

Streit am Vatertag in Dösingen: Aus Opfer wird Täter

Etwa 15 Minuten später verlor dann auch das 30-jährige Opfer die Fassung und schlug dem Täter mit einem Weizenglas gegen das Kinn. Beide Männer zogen sich bei den Attacken leichte Verletzungen zu. Beide Männer erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, bzw. schwerer Körperverletzung.

Während Polizeieinsatz in Dösingen: Partygast kracht betrunken mit Auto gegen Zaun

Die gegenseitige Körperverletzung war allerdings nicht der einzige Polizeieinsatz während des Vatertags im Espachweg in Dösingen. Während der Aufnahme der Körperverletzungen kollidierte ein Autofahrer mti einer Mauer. Der völlig betrunkene Mann (35) wollte die Vatertagsfeier mit dem Auto verlassen, flüchtete dann mit seinem Auto aber vor der anwesenden Polizeistreife.

Führerschein weg und Alko-Test

Der Mann beschleunigte stark, verlor wenige hundert Meter weiter die Kontrolle über sein Auto und krachte in einen Zaun. Die Polizei führte einen Alkohltest bei dem unverletzten Autofahrer durch. Das Ergebnis des Vortests: über zwei Promille. Der 38-jährige musste zu einer Blutkontrolle, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Trunkenheitsfahrt in Dösingen hat Nachspiel

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Den betrunkenen Autofahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.