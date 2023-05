In Schwendt (Tirol) hat am Montag ein Stier zwei Männer angegriffen und verletzt. Der Besitzer hatte seinen Stier am Vormittag auf die Weide gelassen. Als sich dieser sich auf den Nachbarhof zubewegte, wollten der Bauer und sein Nachbar ihn zurücktreiben. Dabei wurde der Stier aggressiv und griff die beiden Männer an.

Der 63-Jährige Besitzer des Stiers wurde dabei zu Boden gestoßen. Als auf dem Boden lag, stieß das Tier weiter auf ihn ein. Der Bauer erlitt dabei laut Polizei schwere Verletzungen im Brustbereich und innere Verletzungen. Der Nachbar wurde ebenfalls zu Boden gestoßen. Er zog sich dabei eine leichte Rückenverletzung zu.

Sohn bring Vater und Nachbarn in Sicherheit

Beide Männer konnten hinter einer Traktorschaufel vor dem Stier in Deckung gehen, der immer wieder auf sie losging. Der Sohn des schwer verletzten Bauern konnte die beiden Männer über eine Trenne in Sicherheit bringen und alarmierte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung brachte ein Rettungshubschrauber den schwer verletzten Besitzer des Stiers ins Krankenhaus nach Kufstein. Sein Nachbar konnte ambulant behandelt werden.

Stier muss getötet werden

Der Stier war weiterhin auf der Weide und hielt sich in der Nähe eines Radwegs auf. Ein Jäger musste das Tier mit Zustimmung des Sohnes des schwer verletzten Bauerns erlegen.