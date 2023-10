Auf der A96 bei der Ausfahrt Buchloe-Ost haben Unbekannte einen Stein auf einen Sattelschlepper geworfen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag. eine 34-jährige Berufskraftfahrerin war um 01.44 Uhr mit einem Sattelzug auf der A 96 in Richtung München unterwegs. Als sie an der Brücke an der Ausfahrt Buchloe Ost vorbeifuhr, spürte sie einen Schlag an der rechten Fahrzeugseite.

Drei Menschen auf Brücke entdeckt

Als die LKW-Fahrerin auf die Brücke blickte, konnte sie laut Polizei drei Menschen sehen, die in Richtung Süden davonliefen. Offensichtlich wurde aus der Gruppe ein Stein auf den Sattelzug geworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Zeugenaufruf

Die einzige Beschreibung, die er Polizei Buchloe vorliegt ist, das alle dunkel gekleidet waren. Eine nähere Personenbeschreibung war der Geschädigten nicht möglich. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ein. Zeugenhinweise sollen bitte an die Polizeiinspektion Buchloe unter der Telefonnummer 08241/9690-0 weitergegeben werden.