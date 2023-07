Ein 55-jähriger Bergwanderer aus Deutschland ist am Donnerstag bei Sölden durch einem Felsbrocken verletzt worden. Der Bergunfall hatte sich auf über 2.800 Metern Höhe ereignet.

Steinschlag bei Sölden: Deutscher (55) unterhalb des Gipfels der "Wilde Rötespitze" verletzt

Der 55 Jahre alte Mann aus Deutschland war mit zwei anderen Deutschen auf einer alpinen Wanderung im Raum Sölden unterwegs. Die dreiköpfige Gruppe hatte den Rotkogel auf ihrem Weg zum Timmelsjoch bereits überschritten und befand sich etwa 100 Meter unterhalb des Gipfels der "Wilde Rötespitze". Dort hatte sich der 55-jährige Bergsteiger an einem großen Stein abgestützt, der sich daraufhin löste.

Felsbrocken trifft deutschen Bergwanderer am Bein

Daraufhin löste sich ein kleiner Steinschlag oberhalb des 55-Jährigen. Einer der Felsbrocken traf den deutschen Bergwanderer und verletzte ihn am linken Unterschenkel. Die Verletzung war so stark, dass der Mann nicht mehr weiter konnte. Seine beiden Begleiter setzten deswegen einen Notruf ab. Die Besatzung des Notarzthubschraubers Martin 8 brachte den 55-Jährigen in das Bezirkskrankenhaus in Zams. Die beiden 57 und 48 Jahre alten Begleiter des Mannes wurden von der Crew eines Polizeihubschraubers aufgenommen und im Tal abgesetzt.

Wilde Rötespitze fast ein Dreitausender - Gipfel gehört zu beliebter Route zum Timmelsjoch

Die Wilde Rötespitze (2.966 Meter) liegt auf dem Gemeindegebiet von Sölden in Tirol und ist ein Bestandteil der beliebten Bergwanderroute vom Bunnenkogelhaus bis zum Timmelsjoch. Die Route wird als Panoramaweg bezeichnet, da Alpinisten von dort aus einen herrlichen Blick auf die Gurgler Berge haben. Die Tour gilt als schwere Wanderung auf überwiegend gut begehbaren Wegen. Allerdings ist eine sehr gute Kondition, Trittsicherheit und eine entsprechende alpinistische Erfahrung für den Weg nötig.

Steinschlag: Anfang Juni wird deutscher Kletterer in Tirol verletzt

Steinschläge sind im Gebirge keine Seltenheit. Erst Anfang Juni wurde ein deutscher Sportkletterer im Tannheimer Tal von einem herabstürzenden Stein verletzt. Er musste aus der Felswand geborgen werden

Steinschlag, Felssturz, Bergsturz: Was sind die Unterschiede?