Unbekannte haben in Aitrach (Landkreis Ravensburg) Steine auf ein Hausdach geworfen. Dabei gingen mehrere Dutzend Dachziegel kaputt.

Laut Polizei warfen der oder die Täter die Steine von einem angrenzenden Spielplatz auf das Dach des Wohnhauses in der Neue-Welt-Straße. Dabei gingen etwa drei Dutzend Dachziegel zu Bruch. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier in Leutkirch in Verbindung setzen.