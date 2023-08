In Friedrichshafen war ein betrunkener Mann am Montag für einen Stau verantwortlich. Der Mann, der über drei Promille intus hatte und zudem aggressiv war, legte sich einfach auf eine Straße.

Der 46-jährige Mann hatte sich am Montag, gegen 14:30 Uhr, in der Colsmanstraße in Friedrichshafen volltrunken auf die Fahrbahn gelegt, berichtet die Polizei. Dadurch verursachte er einen Rückstau.

Aggressiver und völlig betrunkener Mann in Friedrichshafen in Gewahrsam genommen

Zudem pöbelte der Mann Verkehrsteilnehmer an. Als dann die Polizei, die inzwischen verständigt worden war, vor Ort ankam, reagierte der 46-Jährige vollkommen uneinsichtig und aggressiv. Wegen seines Verhaltens und seines Alkoholwertes, der über drei Promille anzeigte, mussten die Beamten den Mann in Gewahrsam nehmen. Sein Aufenthalt bei der Polizei zur Ausnüchterung hat für ihn eine Kostenrechnung zur Folge, teilt die Polizei mit.