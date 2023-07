Ein 41-jähriger Mann ist am Montag mit seinem Stand-Up-Paddle auf dem Staffelsee in Garmisch-Partenkirchen in Not geraten. Zeugen versuchten noch dem Mann, so gut sie konnten, zu helfen. Doch am Ende starb der 41-Jährige.

Der 41-jährige Stand-Up-Paddler war am Montagvormittag auf dem Staffelsee im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, vor Seehausen, unterwegs. Zeugen beobachteten dann laut Polizei, wie der Mann bei seinem Wassersport verunglückte.

Zeugen versuchen alles, um den 41-Jährigen zu retten

Sofort versuchten die Zeugen dem 41-Jährigen zu helfen. Sie schafften es auch den Mann so gut es ging an der Wasseroberfläche zu halten. Solange bis die gerufenen Rettungskräfte der Wasserwacht eintrafen und den 41-Jährigen aus dem Wasser bargen.

Hubschrauber bringt Mann in Klinik - Doch es ist zu spät

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann auf der Stelle ins Unfallklinikum Murnau. Doch trotz aller Bemühungen konnte dort nur noch der Tod des 41-jährigen Peißenbergers festgestellt werden.

Nach Tod von Stand-Up-Paddler im Staffelsee: Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Wie genau es zu dem tragischen Unglück kommen konnte und was genau passierte, wird nun untersucht. Die ersten Ermittlungen zur Todesursache übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Murnau. Inzwischen werden die Todesermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim geführt. Nach den ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.