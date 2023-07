Am Samstag, den 22.07.2023, fand in Immenstadt das Stadtfest statt. Dabei hatte die Polizei mit zwei Sachbeschädigungen und einer Körperverletzung zu tun.

Zwei Sachbeschädigungen im Rahmen des Stadtfest Immenstadt

Beamte der Polizeiinspektion Immenstadt konnten laut Polizeibericht bei ihrem Streifgang am Stadtfest Immenstadt am Samstag zwei Sachbeschädigungen feststellen. Gegen Mitternacht kamen die Beamten in der Hirschstraße an einem geparkten Auto mit einem abgetretenen Seitenspiegel vorbei. Rund eine halbe Stunde zuvor war der Spiegel noch unversehrt. Mutmaßlich wurde der Seitenspiegel von einem Teilnehmer des in unmittelbarer Nähe befindlichen Stadtfestes abgetreten, berichtet die Polizei.

Nur wenige hundert Meter weiter warf gegen 00:45 Uhr ein 16-jähriger Jugendlicher vor den Augen der Beamten einen Blumentopf von einer Erhöhung herunter. Der Blumentopf ging zu Bruch und der Randalierer ergriff die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte der Jugendliche gestellt werden. Mit ein Grund für sein strafbares Verhalten war wohl seine starke Alkoholisierung. Die PI Immenstadt ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet insbesondere im Fall des abgetretenen Seitenspiegels um sachdienliche Hinweise durch Zeugen.

Körperverletzung am Stadtfest Immenstadt

Außerdem wurden die Beamten am Immenstädter Stadtfest von einem Passanten angesprochen. Der gab an, gegen 02:30 Uhr in der Bahnhofstraße von einem Unbekannten geschlagen worden zu sein. Der vermeintliche Täter konnte kurz darauf gestellt und identifiziert werden, teilt die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Geschädigte von dem 32-Jährigen ins Gesicht geschlagen, wodurch dieser leicht an der Lippe verletzt wurde. Der Grund für die Auseinandersetzung ist Gegenstand der Ermittlungen. Die PI Immenstadt bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08323/96100.