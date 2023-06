In St. Johann in Tirol hat am Sonntag ein Vater seinen Sohn aus einem Bach gerettet. Nachdem der Einjährige in den reißenden Bach gefallen war, sprang der Vater, nach einer kurzen Verfolgung mit dem Auto, selbst hinterher.

Es geschah am Sonntag gegen 16:00 Uhr in einem kurzen unbeobachteten Moment: Der einjährige Bub fiel in St. Johann in Tirol in den Mühlbachl. In dem eineinhalb Meter tiefen Wasser wurde der Junge, wie die Polizei berichtet, wegen der hohen Fließgeschwindigkeit, schnell abgetrieben.

Passanten und Autofahrer helfen bei der Rettung des Kindes

Doch der Vater, sowie einige andere Menschen, die in der Nähe waren, handelten sofort: Während die anwesenden Passanten den Notruf absetzten, hielt der Vater des Kindes ein zufällig vorbeikommendes Auto an. Der Fahrer des Wagens nahm den Vater etwa 300 Meter weit mit, bis sie das im Wasser treibende Kind erreichten.

Vater springt selbst in Bach bei St. Johann in Tirol und rettet Sohn

Ohne zu zögern sprang der Vater dann selbst in den Bach. Er schaffte es seinen Sohn zu greifen und zog ihn ans rettende Ufer. Der Bub wurde danach wegen einer starken Unterkühlung und zur genaueren Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.