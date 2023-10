Aktuell laufen in Günzburg-Donaumoos Vorbereitungen für die Sprengung einer Weltkriegsbombe. Die Polizei muss dafür den Luftraum sperren und Anwesen in der Umgebung evakuieren.

Die Fliegerbombe wurde am südlichen Flugplatz Günzburg-Donauried gefunden. Auf Nachfrage von all-in.de gab die Einsatzzentrale der Polizei an, dass eine Entschärfung der Bombe nicht möglich ist, daher muss sie gesprengt werden. Die Sprengung wird demnach innerhalb der nächsten Stunden und noch vor Einbruch der Dunkelheit erfolgen. Derzeit sind die Einsatzkräfte damit beschäftigt Anwesen in der näheren Umgebung zu evakuieren. Außerdem wird der Luftraum über der weiträumig abgesperrten Fundstelle gesperrt.

Weitere Informationen folgen.