Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 160.000 Euro: Bei Friedrichshafen hat ein Sportwagenfahrer am Donnerstag die Kontrolle verloren.

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagvormittag bei Friedrichshafen drei Personen teils schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Sportwagens hatte die Kontrolle verloren und war in einen Kleinwagen gekracht.

Junger Autofahrer verliert Kontrolle über R8 und kracht in Kleinwagen

Laut der Polizei war der 24-jährige Fahrer eines Audi R8 am Donnerstag auf der K7728 bei Friedrichshafen unterwegs. Gegen 8:45 Uhr verlor der Mann dann die Kontrolle über den Sportwagen und geriet auf regennasser Straße in den Grünstreifen. Der Audi R8 prallte im Anschluss frontal in den VW Polo einer entgegenkommenden 43-jährigen Frau.

Kleinwagen-Fahrerin schwer verletzt - Hoher Sachschaden

Während der Unfallverursacher und sein 22-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden, zog sich die 43-jährige Frau schwere Verletzungen zu. Alle Insassen der Fahrzeuge mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem getunten Audi R8 entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro. An dem VW Polo beläuft sich der Schaden auf etwa 10.000 Euro. Die Kreisstraße war zeitweise komplett gesperrt. Die Unfall- und Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 11:30 Uhr.