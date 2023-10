In Memmingerberg musste am Freitag die Polizei ausrücken, weil Zeugen Kinder mit einer Waffe hantieren sahen. Bereits am Mittag hatte sich ein neunjähriger Junge in Memmingen einen üblen Scherz mit der Polizei erlaubt.

Am frühen Freitagabend meldeten Zeugen der Memminger Polizei zwei Jugendliche auf einem Spielplatz in Memmingerberg, die mit einer mutmaßlichen Pistole herumhantieren würden. Weil nicht auszuschließen war, dass es sich um eine scharfe Schusswaffe handelte, fuhren diverse Streifen die Örtlichkeit an.

Falscher Alarm

Vor Ort stellte sich laut Polizei jedoch schnell heraus, dass es sich um eine Plastikspielzeugpistole handelte, mit der kleine Kügelchen verschossen werden können. Da jedoch der Anschein erweckt wurde, dass es sich um eine echte Feuerwaffe handelt, erwartet den 15-jährigen Jugendlichen nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Neunjähriger erlaubt sich schlechten Scherz mit der Polizei

Bereits in den Mittagsstunden löste ein Neunjähriger einen größeren Polizeieinsatz in Memmingen aus, da er am Notruf von einer Pistole sprach. Nach Überprüfung durch die Beamten stellte sich heraus, dass es sich um einen Scherzanruf handelte.