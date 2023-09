Etwas zu überschwänglich hat sich ein Spendensammler am Donnerstag in Salem bei einer Frau bedankt. Nachdem sie einer Gelspende zugestimmt hatte, soll er sie begrapscht und geküsst haben.

Der Vorfall soll sich laut Polizei gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Alten Neufracher Straße in Mimmenhausen ereignet haben. Eine 25 Jahre alte Frau hatte gegenüber der Polizei angegeben, beim Einräumen ihrer Einkäufe in ihren Wagen von einem unbekannten Spendensammler bedrängt worden zu sein.

Ungangebrachte Reaktion auf Geldspende

Nachdem sie einer Geldspende einwilligte, soll der junge Mann sie umarmt und dabei unsittlich am Hintern berührt haben. Nachdem der Tatverdächtige ihr weitere unangebrachte "Luftküsse" zuwarf, trennten sich die Wege und die 25-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei wegen der Belästigung.

Beschreibung des Verdächtigen

Der Mann wird als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 175 cm groß beschrieben. Er hatte eine schmächtige Statur, dunkle kurze Haare und einen südländischen Hautton. Bekleidet war er mit einer hellen Jeansjacke. Bei sich trug er einen Aufschrieb, den er Passanten offenbar wortlos vorhielt. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 bei Polizei zu melden.