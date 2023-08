Einsatzkräfte mussten am Sonntag zur Bregenzer Ach bei Hard ausrücken. Dort war ein Auto in den Fluss gestürzt.

Am Sonntagvormittag gegen 10:06 Uhr ist an der Fahrradbrücke zwischen Bregenz und Hard (Vorarlberg) ein Auto in die Bregenzer Ach gerollt. Die Wasserpolizei Hard und Einsatzkräfte der Wasserrettung Vorarlberg rückten daraufhin aus.

Auto rollt in Bregenzer Ach: Über 50 Einsatzkräfte vor Ort

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass sich glücklicherweise keine Personen im Auto befanden. Laut der Landespolizei hatte ein 32-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug am Jugendtreff "Westend" in der Achsiedlungsstraße geparkt und die Automatikschaltung des Autos auf "neutral" gestellt - die Parkbremse zog der Mann allerdings nicht. Das Auto rollte daraufhin rund 170 Meter den Achweg hinab und stürzte über das rechte Ufer in die Bregenzer Ach. Augenzeugen hatten den Autofahrer über den Vorfall informiert.

Keine Verletzten - keine Schäden für die Umwelt

Die Einsatzkräfte von Polizei, der Feuerwehr Bregenz-Vorkloster und der Wasserrettung mussten das Auto mit Hilfe eines Krans aus dem Fluss ziehen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall glücklicherweise niemand. Laut der Vorarlberger Polizei seien auch keine Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen.

Nach Sturz in Bregenzer Ach: Höhe des Sachschadens noch unbekannt

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Auto musste nach der Bergung abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit 28 Personen und die Wasserrettung mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Weitere acht Einsatzkräfte der Sicherheitswacht und der Bundespolizei waren ebenfalls an der Bergung beteiligt.

Das gibt es auch nicht alle Tage: Wasserretter und Feuerwehrleute aus Vorarlberg mussten am Wochenende ein Auto aus der Bregenzer Ach ziehen. Wasserrettung Vorarlberg

Die Bregenzer Ach

Die Bregenzer Ach ist ein Zufluss des Bodensees. Er entwässert die gesamte Fläche des Bregenzerwaldes und mündet nach 67 Kilometern zwischen den Gemeinden Hard und Bregenz in den Bodensee. Die Bregenzer Ach zählt zu den wichtigsten Flüssen des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg. Besonders bei Wildwasserpaddler ist die Bregenzer Ach ein beliebter Fluss. Insgesamt fünf Kraftwerke produzieren an dem Fluss Strom aus Wasserkraft.