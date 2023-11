Eine Seniorin aus dem Inn gerettet hat am Montag ein aufmerksamer Spaziergänger bei Gars am Inn. Die 81-Jährige kam in einem lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus.

Der 61-Jährige war am Montag bei Gars am Inn (Landkreis Mühldorf am Inn in Oberbayern) beim Gassigehen, als er vom Wasser her ein Stöhnen hörte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als er die 81-Jährige im Wasser treiben sah, forderte er eine andere Passantin auf, den Notruf zu wählen.

Spaziergängerin springt in eiskaltes Wasser und zieht Seniorin aus dem Inn

Daraufhin sei er ins eiskalte Wasser gesprungen und habe die Seniorin aus dem Fluss gezogen. Die 81-Jährige kam in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Notfall gekommen war, war zunächst unklar.