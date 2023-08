In Isny hat ein Unbekannter eine Frau heimlich in einem Solarium in Isny gefilmt. Als die 40-Jährige das bemerkte, versuchte der Mann zu fliehen. Er hatte allerdings nicht mit der Beharrlichkeit seines Opfers gerechnet.

Der Polizei zufolge hat der bislang unbekannte Täter am Dienstag um kurz nach 17 Uhr die Frau in der Kabine eines Solariums in der N.D.-de-Gravenchon-Straße gefilmt. Die 40-Jährige bemerkte das allerdings und versuchte den Unbekannten an seiner Flucht zu hindern.

Treppensturz während Flucht

Der Mann konnte die 40-Jährige zunächst umstoßen, der Frau gelang es jedoch den Täter erneut zu ergreifen. Auf der Treppe vor dem Sonnenstudio stürzten dann beide. Der Unbekannte flüchtete anschließend. Laut Polizei könnte der Mann beim Sturz eine Verletzung im Gesicht erlitten haben.

Beschreibung des Flüchtigen

Der Unbekannte wird als Mitte 20, mit kurz rasiertem blonden Haar und von osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze enge Jogginghose, ein schwarzes Sweatshirt, das auf der Flucht riss, und eine runde Brille mit goldenem Rahmen sowie eine schwarze Basecap. Zeugen, die sich zur Tatzeit vor dem Solarium aufgehalten haben oder die Hinweise zum Täter geben können, sollen sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.