Im Landkreis Rosenheim, nahe Soyen, hat sich am Mittwoch ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Motorradfahrer stieß dort mit einem Auto zusammen.

Zu dem Unfall kam es am Mittwochnachmittag gegen 15:40 Uhr auf der Bundesstraße 15 bei Soyen. Dort fuhr zu dieser Zeit ein 62-Jähriger Autofahrer aus Bad Füssing in Richtung Wasserburg. Ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Bad Aibling fuhr zeitgleich die Ortsverbindungsstraße Röhrmoos-Straßinderl von Röhrmoos kommend in südöstliche Richtung entlang. In Folge dessen kam es laut Polizei auf der B15 zum Zusammenstoß.

Motorradunfall bei Soyen - Gestürzt und tödlich verletzt

Der Motorradfahrer stürzte dabei und zog sich tödliche Verletzungen zu. Ob er die Bundesstraße 15 queren oder in diese einfahren wollte, ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.Von Seiten der sachleitenden Staatsanwaltschaft wurde sowohl ein unfallanalytisches, als auch technisches Gutachten in Auftrag gegeben.

B15 war fünf Stunden lang gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B15 für ungefähr fünf Stunden voll gesperrt. Neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Wasserburg am Inn waren auch zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste und Feuerwehren sowie ein Notarzt an der Unfallstelle im Einsatz. Um die großräumigen Umleitungsmaßnahmen kümmerten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehren.