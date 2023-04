Ein Mann benimmt sich in einer Bank in Sonthofen daneben. Die Polizei muss ihn aus der Filiale bringen. Außerdem erhält er eine Anzeige: Wegen "Entziehung elektrischer Energie".

Der 27-jährige Mann hatte sich am Donnerstagvormittag in der Bank in Sonthofen aufgehalten. Ein Mitarbeiter der Filiale stellte fest, dass der 27-Jährige dort war um sein Handy aufzuladen.

Beleidigt, bespuckt und Schläge angedroht

Als der Mitarbeiter den Mann darauf ansprach, verhielt sich der 27-Jährige recht widerspenstig. Er beleidigte den Mitarbeiter, bespuckte ihn und drohte ihm obendrein Schläge an. Der Mitarbeiter rief deshalb die Polizei.

Mann wird angezeigt, weil er sein Handy auflud

Die Beamten mussten den 27-Jährigen aus der Filiale bringen. Außerdem erhält der Mann nun, weil er sein Handy dort einfach auflud, eine Anzeige wegen "Entziehung elektrischer Energie", wie die Polizei mitteilt.