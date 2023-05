In Sonthofen haben Polizeibeamte eine 18-Jährige ertappt, die verbotenerweise der Prostitution nachging.

Der illegalen Prostitution ist eine 18-jährige Frau am Sonntagabend in einer Wohnung in Sonthofen nachgegangen. Wie die Polizei berichtete, hatte ein Nachbar die Bamten informiert, weil er einen entsprechenden Verdacht hegte.

Streifenbeamte rückten an und sahen sich die Wohnung der Frau näher an. Dabei bestätigte sich der Verdacht des Nachbarn. In der Wohnung trafen die Polizisten auch auf einen 45-jährigen Mann.

Sowohl die 18-jährige als auch der 45-jährige räumten die Ausübung bzw. das Inanspruchnehmen sexueller Dienstleistungen ein. Die 18-jährige muss jetzt mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, so die Polizei Sonthofen. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt.

Prostitution nur in größeren Städten erlaubt

In Bayern ist es in Gemeinden mit weniger als 30.000 Einwohnern verboten, der Prostitution nachzugehen. Wer als Prostituierte oder als Prostituierter tätig sein will, muss sich zudem anmelden und vorher gesundheitlich beraten lassen.