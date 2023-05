In Sonthofen entdeckt eine Ärztin ein Kind in einem verschlossenen Auto. Weil das Mädchen nicht reagiert, ruft sie die Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die Ärztin das fünfjährige schlafende Mädchen in dem verschlossenen Auto am Donnerstagnachmittag in Sonthofen. Zuerst klopfte die Ärztin, der offenbar bewusst war, wie schnell die Innentemperatur in einem Auto für Kinder gefährlich werden kann, an die Scheibe. Das fünfjährige Mädchen reagierte aber nicht auf das Klopfen. Die Frau sichte daraufhin in den umliegenden Geschäften nach der Mutter oder dem Vater, fand aber niemanden.

Ärztin ruft Polizei

Nachdem schon 20 Minuten vergangen waren und die Ärztin nicht wusste, wie lange sich das Kind schon in dem Auto befand, rief sie die Polizei. Gerade in dem Moment, als die Streife der Polizeiinspektion Sonthofen eintraf, wurde das Auto plötzlich geöffnet. Die Mutter war genau zu diesem Zeitpunkt zum Auto zurückgekehrt.

Mädchen ist wohlauf - Mutter hat die Zeit vergessen

Nachdem das Auto nun offen war, überprüfte die Ärztin den Gesundheitszustand des Mädchens. Die Fünfjährige war wohlauf und hatte tatsächlich wohl nur geschlafen. Das erklärte auch die Mutter. Sie gab laut Polizei an, dass ihre Tochter eingeschlafen sei und sie an einem nebenstehenden Stand einkaufen wollte. Dabei sei sie in ein Gespräch verwickelt worden und hätte die Zeit vergessen.

So schnell kann Hitze im Auto für Kinder lebensgefährlich werden

Die Polizeibeamten klärten die Mutter anschließend über die Gefahren für Kinder und auch Erwachsene auf, die entstehen können, wenn ein Fahrzeug bei 20 Grad Außentemperatur und starkem Sonnenschein verschlossen wird und jemand länger darin sitzt. Bei einer Außentemperatur von 20 Grad enstehen im Innenraum eines in der Sonne stehenden Autos nämlich schnell höhere Temperaturen. Nach nur zehn Minuten herrschen im Auto schon etwa 27 Grad. Nach 30 Minuten sind es schon 36 Grad. Ab 60 Minuten hat sich der Innenraum eines Autos auf über 46 Grad aufgeheizt. Ab dann kann es für Kinder im Auto lebensgefährlich werden.