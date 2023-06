In Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen) ist am Freitagnachmittag eine Solaranlage auf dem Dach eines Metallverarbeitungsbetriebs in Brand geraten. Dabei entstand ein erheblicher Schaden.

Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache gegen 16:35 Uhr aus. Dabei wurden laut Polizei etwa 30 Module auf einer Fläche von 20 x 10 Metern zerstört. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Nach erster Schätzung entstand am Gebäude und an der Solaranlage ein Schaden von knapp 100.000 Euro.