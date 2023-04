In der Nacht zum Freitag klingelte ein 20-jähriger Mann gegen vier Uhr bei seiner Mutter in Burgber Sturm und wollte hereingelassen werden. Da die Mutter wegen vorangegangener Schwierigkeiten jedoch nichts mehr mit ihrem Sohn zu tun haben wollte, rief sie bei der Polizei an. Bei deren Eintreffen gab der junge Mann an, dann eben auf der Straße vor dem Haus schlafen zu wollen. Da das witterungsbedingt keine gute Idee war, wurde ihm angeboten im städtischen Asyl zu nächtigen, was er jedoch ablehnte. Auch durch die Androhung des Gewahrsams zu seinem eigenen Schutz ließ sich der Mann nicht abbringen. Als er versuchte wegzulaufen musste er durch die Beamten fixiert werden. Dabei und bei der anschließenden Fesselung leistete er Widerstand.