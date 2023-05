In Sölden ist ein 36-jähriger Snowboarder aus der Ukraine in eine Bergspalte gestürzt. Der Mann musste mit einem Hubschrauber gerettet werden.

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, war der Mann gemeinsam mit einem 34-Jährigen mit dem Snowboard am Rettenbachferner abseits der Piste unterwegs. Auf der Nordseite übersah der Mann unterhalb der Schwarzen-Schneid-Bergstation eine Bergspalte. Der 36-Jährige stürzte daraufhin rund 10 Meter in die Tiefe und zog sich dabei eine Hüftverletzung zu.

Snowboarder muss nach Sturz in Bergspalte mit Helikopter gerettet werden

Der Verunglückte musste mit einem Tau von der Besatzung eines Polizeihubschraubers gerettet werden und wurde im Anschluss von dem Notarzt eines Rettungshubschraubers versorgt. Eine weitere Versorgung lehnte der Mann dann jedoch ab. Stattdessen wurde er mit einem Skidoo zur Talstation am Rettenbachferner gebracht. Dort verschlechterte sich sein Zustand jedoch. Der Rettungsdienst brachte den Mann daraufhin zu einem Arzt.

Warnschilder warnen vor Bergspalte

Laut Polizei waren die beiden Snowboarder zum Zeitpunkt des Unfalls in einem etwa 36 Grad steilen Hang unterwegs. Am Rande der Piste hätten sich entsprechende Warnschilder befunden. Diese hätten vor den Spalten gewarnt, so die Polizei weiter.